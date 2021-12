Vie privée: la Belgique droit dans le mur de la Cour de Justice européenne

C’est ce qu’on appelle un « compromis à belge ». Soit le petit dénominateur commun entre deux communautés et 6 partis, avec son lot de frustrations et de micro-victoires. À ce titre, celui intervenu ce vendredi matin, à huis clos, en Commission Justice, restera dans les annales. Après plus d’un an de débats houleux, la majorité Vivaldi a adopté son plan de sortie, visant à éviter à la Belgique une condamnation devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour infraction grave au RGPD.