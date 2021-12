1,24 million de Belges éligibles ne sont pas encore allés chercher leur dose booster

Ils sont 1,24 million de Belges éligibles à la troisième dose qui n’ont pas encore été la chercher, selon les calculs du Soir basés sur les statistiques fournies par l’institut Sciensano. Sur les 4,26 millions de Belges ayant reçu leurs deux doses il y a au moins 6 mois pour Pfizer et Moderna, 4 mois pour AstraZeneca et leur dose unique de Johnson&Johnson il y a minimum deux mois, ils sont aujourd’hui « seulement » 3,02 millions à avoir reçu leur troisième injection (deuxième pour J&J). Si l’on voit le verre à moitié plein, cela signifie que plus de 26 % de la population belge a été boostée, ce qui place notre pays en quatrième position du classement de l’Union européenne. Mais en analysant l’autre moitié du verre (vide, cette fois), les données compilées par Le Soir illustrent que 29,1 % des Belges pourtant éligibles à une dose de rappel sont en « retard théorique » de piqûre.