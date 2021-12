Le Comité consultatif de bioéthique en faveur d’une «vaccination sans délai des enfants ayant des comorbidités»

Quant aux enfants souffrant de comorbidités, la commission souligne qu’il a été constaté qu’ils présentent « un risque sensiblement accru » de se retrouver à l’hôpital s’ils sont infectés par le coronavirus. Par conséquent, et parce qu’un vaccin considéré comme sûr et efficace est disponible, « le comité estime que la vaccination devrait être recommandée et rendue possible pour cette catégorie d’enfants sans délai afin de les protéger », indique l’avis préliminaire.

Les choses sont moins claires pour les enfants sans comorbidités. À l’heure actuelle, aucune donnée ne permet d’affirmer que la vaccination est efficace pour prévenir la transmission du virus, et certainement pas celle du variant omicron, précise-t-on. Néanmoins, le Comité consultatif de bioéthique estime qu’il est « éthiquement acceptable » de mettre le vaccin à la disposition de ces enfants, « à condition que les familles soient informées de manière transparente des connaissances à cet égard et qu’elles puissent décider de manière autonome ».

En outre, la vaccination des enfants sans comorbidités ne doit pas se faire au détriment des rappels et de la vaccination des enfants présentant des comorbidités, ajoute le comité, car il s’agit de domaines prioritaires pour la santé publique.

Le comité demande également que la priorité soit donnée aux enseignants, afin que les écoles puissent rester ouvertes autant que possible. Car il s’agit, selon elle, d’une priorité pour le bien-être des élèves.

Le Comité consultatif de bioéthique met également en garde « contre la tentation de faire porter aux enfants des responsabilités qui ne sont pas les leurs ». Elle estime donc qu’aucune distinction ne doit être faite entre les enfants vaccinés et non vaccinés (c’est-à-dire pas de Covid Safe Ticket, pas d’exclusion des voyages scolaires, etc.)

Et il souligne l’importance d’une communication honnête et transparente avec les familles. Par exemple, il doit être clair que la vaccination ne signifie pas que les mesures restrictives ne peuvent plus s’appliquer ou que les classes ne peuvent plus être fermées.

Lundi, les ministres de la santé trancheront la question de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans lors d’une conférence interministérielle. Ils tiendront compte de l’avis du Comité de bioéthique et de celui du Conseil supérieur de la santé. Ce dernier a émis un avis positif, qui, selon les médias, recommande également de donner la priorité aux enfants qui sont en contact avec des patients à haut risque ou aux enfants qui présentent eux-mêmes des comorbidités.