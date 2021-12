Ventilation: les écoles sont loin d’être équipées

Le dernier Codeco invitait les écoles à se procurer des détecteurs de CO2 « le plus rapidement possible ». Sur le terrain, les directions font face à une véritable pénurie. Du côté des contrôles, l’horeca et les salles de sport ne sont pas bons élèves.

À la veille des vacances scolaires, les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont toujours en attente de détecteurs de CO2. Le dernier Comité de concertation invitait pourtant les écoles à porter une attention particulière à la ventilation des locaux. Pour équiper les écoles « le plus rapidement possible », la Communauté française a débloqué 2,4 millions d’euros. « Compte tenu des délais d’acquisition de ces dispositifs sur un marché qui connaît une tension importante, des arbitrages sont nécessaires et il convient de prioriser certains locaux et certains niveaux d’enseignement », avait toutefois souligné la ministre de l’Education dans une circulaire. La priorité était donnée à l’enseignement fondamental (maternel et primaire) et aux locaux dans lesquels le port du masque pouvait être assoupli (cantines, salles de sport, salles de profs).