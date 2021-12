Si omicron se déchaîne, la Belgique n’est pas prête à l’affronter

La Belgique craint une remontée des cas, liée au nouveau mutant. Même si la virulence d’omicron est encore méconnue, les centres de testing et les hôpitaux tremblent. La ventilation traîne. Et tout le monde s’agite pour doper la campagne de « boosters ».

Il est de plus en plus probable que le variant omicron s’invite entre le fromage et le dessert, durant les fêtes de fin d’année. Ce cadeau surprise – dont tout le monde se passerait bien – ne représente aujourd’hui « que » 6 % des contaminations, en Belgique (soit 700 cas par jour sur les 11.700 détectés). Mais la vitesse à laquelle il se développe est assez inquiétante. Le Royaume-Uni, le Danemark et l’Afrique du Sud – où il a déjà pris ses aises – peuvent en témoigner. D’après les chiffres fournis par la plate-forme de séquençage, omicron gagne du terrain à toute berzingue sur le sol belge. On observe un doublement des cas tous les deux/trois jours, dixit le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.