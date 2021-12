Sportive belge de l’année 2021: Nina Derwael ou Nafi Thiam, l’impossible choix

Avec les Jeux olympiques les plus prolifiques depuis 1924 pour la Belgique, il est d’ores et déjà écrit que l’édition 2021 de la soirée des Sportifs de l’année sera un grand cru, ce dimanche, avec des choix forcément cruels.

Ce sera surtout le cas du côté féminin avec, d’un côté, Nina Derwael, première championne olympique de l’histoire en gymnastique, un sport où toutes les grandes nations mondiales sont présentes et investissent pour briller au plus haut niveau, et, de l’autre, Nafissatou Thiam, qui a défendu avec brio la médaille d’or conquise à l’heptathlon il y a cinq ans à Rio, devenant à la fois la première sportive belge, hommes, femmes et tous sports confondus, à en décrocher deux de rang et la deuxième au niveau mondial à se succéder à elle-même dans cette épreuve, 29 ans après l’Américaine Jackie Joyner-Kersee (1988 et 1992).