Désinvestie, la cité du Peterbos a offert un boulevard au trafic organisé

Un matin au Peterbos, Anderlecht. Des enfants s’époumonent à la plaine de jeu. Des riverains tirent en bâillant la laisse du toutou familial. Des hommes masqués écoulent de l’herbe dans les halls d’entrée d’immeuble, sans que cela n’étonne plus personne. Le 24 novembre et le 14 décembre dernier, deux opérations de police ont tenté de faire mal au réseau de trafiquants qui s’est solidement structuré dans ce quartier depuis quelques années (lire par ailleurs). Les arrestations furent nombreuses (36 au total), les montants saisis conséquents (près de 200.000 euros). Mais tout ce remue-ménage ne semble pas perturber les trois ados masqués et silencieux qui tiennent l’entrée de l’immeuble 9A, entre la pharmacie de la cité – le dernier commerce avec trois épiceries et un lavoir – et la nouvelle antenne de quartier. « J’arrive à leur parler, on se dit bonjour, mais ça va rarement plus loin », soupire Abdelhak El Addaoui.