Des bagarres en tribune lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon, c’est le chaos total (vidéo)

Ce sont des incidents que l’on n’aime pas voir mais qui arrivent de plus en plus ces dernières semaines… Le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris-FC et Lyon disputé au stade Charléty à Paris a été interrompu vendredi par des incidents en tribunes alors que la deuxième période s’apprêtait à débuter.

Pendant la pause, plusieurs fumigènes ont été lancés aux abords du parcage des supporteurs lyonnais. Deux bombes agricoles ont également explosé. Les forces de l’ordre ont été déployées dans le parcage et dans une tribune attenante. Des spectateurs de cette tribune sont ensuite descendus sur la pelouse pour s’éloigner du lieu des incidents, empêchant la reprise du match.