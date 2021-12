Etre belge avec Bashir

« Personne – personne – ne quitte son pays sans raison », assène Bashir Abdi qui a porté la renommée de la Belgique au plus haut niveau international. Son témoignage nous renvoie à nous, les Belges d’origine, la difficulté de se sentir intégré, même quand on a « tout bon ».

Les migrants ne sont pas que des masses comptabilisées aux frontières ou des morts anonymes dans la Méditerranée et la Manche, qu’on s’empresse d’oublier aussi vite qu’on s’est rappelé qu’ils continuaient à mettre leur vie en jeu au fil de nos jours tranquilles. Facile de caricaturer, nier ou méconnaître leur sort lorsqu’on n’est confronté qu’à leur réalité polémique ou statistique. Cela devient bien plus complexe et riche dès lors qu’un destin particulier se présente à nous.

C’est le cadeau que nous fait Bashir Abdi, médaille de bronze belge en marathon aux Jeux de Tokyo et recordman d’Europe de cette discipline. Dans notre interview « Les Racines élémentaires » ce week-end, Bashir nous – vous – raconte son histoire, qui démarre alors que, petit garçon, il fuit l’enfer de Mogadiscio, en Somalie, avec son père et ses frères et sœur, sans savoir où ils vont, sans pouvoir prévenir leur maman.