Battu à domicile par Courtrai, Seraing n’y arrive plus

Face à Courtrai, nouvelle et inquiétante défaite pour les « Rouge et Noir » toujours en manque d’inspiration. Plus que jamais des lacunes deviennent criantes au sein d’un noyau trop léger.

Le message a été compris sans être exécuté. Pourtant les hommes de Jordi Condom sont bien entrés dans les débats. À tout le moins ils ont fait preuve de discipline et de solidarité. Par contre, on sentait comme une peur de perdre qui sclérosait les échanges. Du coup, une première période bien trop prudente.

L’ordre de mission du RFC Seraing était clairement rédigé. Pas de fausse interprétation possible. Il fallait se pourvoir en appel de la médiocre prestation offerte mardi au Cercle de Bruges. Ce qui, par corollaire signifiait qu’une nouvelle défaite était interdite face à Courtrai.

En face, Courtrai n’était guère plus fringant. Les duels se déroulaient au centre du terrain tandis que la circulation de balle, de part et d’autre sombrait dans l’imprécision et la lenteur.

Deux très petits éclairs dans la grisaille. Un bon envoi de Jallow au-dessus à la 21e et quasiment dans la foulée un tir croqué de Moreno échouait sur le piquet de Dietsch.

Rien d’autre. La seconde période débutait sous les mêmes auspices. À la différence que les Courtraisiens manifestaient davantage de détermination au pressing. C’est d’ailleurs de cette manière qu’ils ouvraient la marque à la 53e.

Un confort indolent

Kilota aux abords du rectangle se mélangeait les pinceaux à vouloir dribbler plusieurs adversaires dans un mouchoir. À sa décharge, il était laissé seul à son triste sort. Ce qui devait arriver arriva, perte de balle, au profit de Mbayo, centre à destination de Palaversa qui ouvrait la marque.

Comment Seraing allait-il se remettre de ce coup de massue ? Mal ! Cinq minutes plus tard, Boulenger accrochait le remuant Mbayo (entré au jeu à la 46e), ce qui offrait un penalty que Selemani s’empressait de convertir (0-2).

Le public grondait. Les Sérésiens ne retrouvaient pas leur football. Ils se contentaient de pousse-ballon sans vivacité, sans imagination, sans cette saine agressivité qui permet de dominer les échanges. Et l’envie, était-elle présente ? Elle se manifestait par petites touches. Où étaient les triomphateurs de Saint-Trond et les voltigeurs qui auraient mérité d’éliminer Anderlecht en coupe ? Oui, où étaient-ils ? Déjà en vacances ou sur le marché de Noël des transferts ?

Quelques percées individuelles sonnaient un semblant de réveil. Ils ne pesaient pas lourds contre un collectif courtraisien rodé aux âpres luttes de la série.

Plus le temps passe, plus le problème de Seraing devient criant. Le manque de concurrence dans le noyau, à tous les postes, ce et y compris au niveau des gardiens, installe trop de joueurs dans un confort indolent.

Du renfort nécessaire

Philippe Gaillot, le directeur sportif de Metz, et donc de… Seraing présent au Pairay doit mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend s’il veut doter son autre club des nombreux renforts qui seront nécessaires pour assurer son maintien au sein de l’élite.

À cet égard, aucune décision n’est encore prise concernant Daniel Opare, qui, s’il n’est pas une grande star, ne ferait pas tache dans l’effectif « Rouge et Noir ». Selon Philippe Gaillot, il faut attendre la semaine prochaine pour espérer un dénouement. Positif ou pas.