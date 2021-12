Argenx obtient le feu vert pour commercialiser son premier traitement aux Etats-Unis

Il s'agit du premier produit de la biotech cotée sur Euronext Bruxelles dont la commercialisation est approuvée. Des demandes d'autorisations ont également été introduites au Japon et auprès de l'Agence européenne des médicaments en vue d'une mise sur le marché européen. Des décisions sont attendues respectivement au premier trimestre et au second semestre 2022.

Argenx a également conclu un partenariat avec Zai Lab pour le développement et la commercialisation de son traitement en Chine. Un feu vert pour une mise sur le marché chinois pourrait intervenir à la mi-2022. L'approbation de la FDA entraîne d'ores et déjà un paiement d'étape de 25 millions de dollars en faveur d'Argenx.