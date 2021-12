Bundesliga: Lewandowski dépasse Gerd Muller et égale Cristiano Ronaldo

Quand Lewandowski va bien, le Bayern Munich va bien ! Hier soir, les Bavarois se sont facilement imposés 4-0 face à Wolfsburg. Une nouvelle démonstration du Bayern qui leur permet de compter, provisoirement, neuf unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, Dortmund. Cette soirée a également permis au goleador Robert Lewandowski de confirmer et d’alourdir encore un peu plus ses stats complètement folles de 2021 !

Ce record ne pourra, par contre, plus être amélioré puisque le Bayern a disputé hier soir son dernier match en 2021. Robert Lewandowski a donc profité de cette dernière occasion pour inscrire son 69e but toutes compétitions confondues, ce qui lui permet d’égaler le record de but sur une saison de Cristiano Ronaldo qui avait marqué autant en 2013. Mais le record absolu est détenu par Messi. Et il sera très dur à aller chercher ! L’Argentin avait inscrit pas moi de 91 buts en 2012. Il peut encore voir venir…