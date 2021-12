NBA: Golden State enchaîne à Boston, les Lakers chutent à Minnesota

Trois jours après avoir battu le record de tirs à trois points marqués en carrière, Stephen Curry a planté 30 points pour offrir la victoire aux Warriors en plus de 27 points d’Andrew Wiggins. Un succès qui permet à Golden State de rester en tête de la conférence Ouest devant Phoenix et Utah, surpris à domicile par San Antonio (126-128).

Derrière le trio de tête, Memphis a conforté sa quatrième place en s’imposant 105-124 sur le parquet de Sacramento et devance les Clippers et les Lakers. Ces derniers ont subi une lourde défaite 110-92 à Minnesota, porté par Karl-Anthony Towns (28 points). Côté Lakers, Isaiah Thomas, de retour en NBA pour un contrat de dix jours, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points. LeBron James (18 pts) et Russell Westbrook (14 points) ont été plus discrets alors qu’Anthony Davis est sorti blessé.