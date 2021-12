Affaire Delphine Jubillar: son mari aurait fait des aveux à un codétenu

La compagne de Cédric Jubillar est sortie libre jeudi soir, sans charges retenues, de la gendarmerie de Gaillac (Tarn), après un jour et demi de garde à vue pour « recel de cadavre », dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar.

Une ferme a effectivement brûlé le 15 avril dernier, près du domicile des Jubillar. Cédric Jubillar aurait également confié au codétenu qu’il avait l’intention de déplacer le corps à sa sortie de prison et que plusieurs membres de son entourage étaient au courant, l’un d’eux l’aurait même aidé à enterrer le corps. Un témoignage jugé crédible qui a entraîné la garde à vue de la compagne du suspect.

La quadragénaire et Cédric Jubillar ont entamé une relation amoureuse en avril, peu après une battue destinée à découvrir des indices permettant de retrouver la disparue. Depuis six mois, et l’incarcération du trentenaire, ils correspondent par lettres.