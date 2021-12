Le chantier de la station Toots Thielemans à Bruxelles mis sous scellés judiciaires

Le Contrôle des Lois Sociales a relevé des irrégularités relatives au non-respect des règles régissant le temps de travail et régissant le travail le samedi.

Des irrégularités sont apparues sur le chantier de la future station de métro Toots Thielemans à Bruxelles, selon l’auditorat du travail de Bruxelles, qui a décidé vendredi de placer le chantier sous scellés.

Le Contrôle des Lois Sociales (CLS) a effectué deux contrôles non annoncés sur le chantier de la future station de métro Toots Thielemans à Bruxelles, le second ayant eu lieu jeudi. Il a relevé des irrégularités relatives au non-respect des règles régissant le temps de travail et régissant le travail le samedi, selon l’auditorat. « Par ailleurs, les éléments recueillis par le CLS posent la question de la réalité ou de la régularité du détachement de tout ou d’une partie des travailleurs », a-t-il précisé.