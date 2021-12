Pro League: Timmy Simons nouvel entraîneur de Zulte, trop tôt?

Deux ans après avoir quitté Bruges pour devenir l’entraîneur adjoint du très expérimenté Francky Dury, Timmy Simons ne pensait pas que sa chance de devenir coach principal arriverait si tôt. Même si cette destinée était tout tracée puisqu’il était prévu qu’il prenne la succession du coach qui a été licencié hier soir, le nouveau coach des Flandriens n’aura pas la tâche facile pour son entrée en matière.

Actuellement 17e et donc barragiste, Zulte Waregem vit une saison très compliquée et ce n’était pas forcément prévu. On sentait pour Dury que c’était la saison de trop mais pas à ce point-là…