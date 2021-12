ASL Group de retour à Liège avec l'aviation d'affaires

Huit avions y sont d'ores et déjà basés. Ceux-ci sont destinés à l'aviation d'affaires au départ et vers Liège. Ces vols s'effectuent en Europe pour 85 à 90 % des cas ainsi qu'en Afrique et en Asie.

Ce nouveau terminal, présenté comme "l'un des terminaux d'aviation générale avec hangar les plus modernes, les plus sûrs et les plus écologiques d'Europe", fonctionne de manière autonome. "Les douanes et la police ont leurs bureaux au sein du terminal", a précisé Philippe Blockmans, base manager à Liège pour ASL Group.

Le bâtiment a été construit sur base de diverses techniques (structure en bois, isolation thermique, pompe à chaleur, recyclage des eaux, éclairage intelligent?) afin de réduire l'empreinte écologique. En plus de locaux présentés comme spacieux pour les différents intervenants, le terminal dispose également d'un hangar à avions de 60 m de long sur 35 m de large et d'une salle multifonctionnelle verrée offrant une vue sur le trafic aérien et dédiée à des réunions, séminaires et autres événements.