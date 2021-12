Sergio Agüero pourrait faire son retour à Manchester City

Après l’annonce de sa retraite mercredi dernier pour des raisons de santé, l’ex-attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero s’est vu proposer plusieurs postes dans des médias, notamment consultant ou commentateur, mais il ne serait pas intéressé par cette reconversion et souhaiterait rester dans le monde du football selon les informations d’Ole.

En effet, le quotidien sportif argentin parle d’une proposition faite par son ancien club Manchester City et un poste d’ambassadeur mondial. Il ferait ainsi la promotion à l’international d’un club qu’il a connu durant une décennie et dont il a marqué l’histoire en inscrivant 260 buts (il est le meilleur buteur du club) et en remportant 15 titres, dont 5 sacres en Premier League.