Premier League : mis à l’écart, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait partir d’Arsenal

Le joueur d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ne figure pas parmi les convoqués de Mikel Arteta pour la rencontre d’Arsenal face à Leeds United, ce samedi soir. L’attaquant Gabonais a déjà manqué deux rencontres avec les Gunners, lors des victoires face à Southampton et West Ham United. La raison de cette mise à l’écart est liée à son comportement. L’ancien attaquant de Saint-Etienne n’aurait pas respecté une quarantaine lors de son retour en France après être allé au chevet de sa mère souffrante.

En plus d’avoir perdu le brassard du capitaine, le joueur de 32 ans se retrouve désormais dans une situation complexe. D’après The Telegraph, le Gabonais ne rejouerait plus en 2021 et ne devrait plus s’entraîner avec le reste du groupe jusqu’à son départ pour la CAN au Cameroun. D’ici là, Arsenal pourrait lui trouver une porte de sortie.