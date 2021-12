Son entraîneur le confirme, Eden Hazard va être titulaire face à Cadiz ce dimanche soir

Eden Hazard devrait retrouver une place de titulaire avec le Real Madrid ce dimanche soir. C’est son entraîneur, Carlo Ancelotti qui l’a annoncé en conférence de presse, ce samedi midi. Le Diable rouge n’avait plus été titularisé avec les Madrilènes depuis le 28 septembre dernier. Le Real Madrid s’était alors incliné 2-1 face au FC Sheriff, à domicile.

Le club d’Eden Hazard traverse une petite crise d’absences. Alors que les résultats positifs s’enchaînent à Madrid, plusieurs joueurs du club ont été positifs au Covid-19. C’est notamment le cas de Rodrygo, Gareth Bale et de Marco Asensio, trois concurrents du Diable rouge sur l’aile. En plus de ces joueurs, Andriy Lunin, Marcelo et Luka Modric avaient été testés positifs mais le test du médian croate s’était finalement révélé négatif ce vendredi après-midi.