Mercato cyclisme: Florian Vermeersch prolonge avec Lotto Soudal jusqu’en 2024

Vermeersch, 22 ans, avait ses débuts professionnels avec Lotto Soudal après avoir fait ses classes dans l’équipe de développement de la formation belge. Cette année, il s’était mis en évidence sur Paris-Roubaix en terminant à la 2e place derrière Sonny Colbrelli et devant Mathieu van der Poel. Il avait aussi décroché la médaille de bronze sur le contre-la-montre espoirs des Mondiaux à Bruges.

«Cette prolongation de contrat me permet d’aborder l’avenir avec beaucoup de confiance», a confié Florian Vermeersch. «Nous partageons la même vision pour le futur et ça fait plaisir de faire partie d’un projet ambitieux dans lequel les jeunes sont bien encadrés. Je crois fermement en la qualité et au développement d’une équipe pour les classiques, je pense que nous aurons un rôle à jouer dans les courses les plus importantes.»