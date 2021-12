Les Pays-Bas vont durcir les mesures pour faire face au variant omicron

À lire aussi si-omicron-se-dechaine-la-belgique-nest-pas-prete-laffronter (2)

L’équipe d’experts (OMT), dont l’avis n’a pas été rendu public, aurait appelé vendredi à la fermeture sur plusieurs semaines de tous les secteurs, à l’exception des magasins essentiels tels que les supermarchés, les pharmacies et les parapharmacies. La restauration, les commerces non essentiels et le secteur culturel pourraient donc à nouveau fermer. Les experts auraient également préconisé la fermeture des écoles et de l’enseignement supérieur.

Le cabinet veut prendre une «bonne décision» après un conseil «sérieux» de l’OMT, a déclaré à l’agence de presse néerlandaise ANP le ministre de la Justice sortant Ferd Grapperhaus.

Des mesures déjà renforcées

Les Pays-Bas ont annoncé plus tôt cette semaine la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël à cause d’Omicron. Les restrictions sanitaires entrées en vigueur le 28 novembre, notamment la fermeture des magasins non essentiels, bars et restaurants tous les jours entre 17 heures et 5 heures du matin, ont été prolongées jusqu’au 14 janvier. Les citoyens ne peuvent recevoir que quatre invités à la maison.