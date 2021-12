Le club portugais de Porto se paye… un sorcier pour arracher le titre

Selon le journal anglais du Daily Mail , le club s’est attaché les services de Madalena Aroso qui est présenté comme un docteur. Mais lui, par contre, se présente comme un sorcier capable de faire des prédictions et de voir l’avenir. Et ce qui intéresse le club portugais, c’est que ce certain Madalena pourrait même connaître les résultats des différents matches.

Pour gagner des titres, il ne suffit pas d’avoir les meilleurs joueurs ou le plus d’argent. Énormément d’autres aspects entrent en ligne de compte, comme la chance par exemple. Et le club de Porto aurait décidé de tenter des méthodes, disons différentes, afin de remporter une Primeira Liga qui lui a échappé l’an dernier avec une deuxième place au classement général.

Très bien payé

Le journal anglais affirme qu’Aroso est engagé à temps plein à Porto et touche 177.000 euros par an pour « protéger » le club et lui offrir le titre en fin de saison. À ce prix-là, on espère que le résultat sera au rendez-vous…