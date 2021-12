Premier League: les reports continuent, le match entre Aston Villa et Burnley n’aura pas lieu ce samedi

La rencontre entre Aston Villa et Burnley n’aura finalement pas lieu ce samedi après-midi. De nombreux joueurs d’Aston Villa sont effet positifs au Covid-19 et la Premier League a préféré annoncer le report du match.La date et l’horaire de la nouvelle rencontre devront être fixés dans les prochaines semaines.

Sur les six rencontres prévues ce samedi, seul le match opposant Leeds United à Arsenal est pour le moment maintenu.