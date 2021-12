Golf: Tiger Woods a encore «un long chemin» dans sa «rééducation»

En revanche, Tiger Woods va bientôt jouer sa deuxième partie consécutive au PNC Championship, après avoir participé à une partie pro-am avant le tournoi vendredi, aux côtés de son fils Charlie, âgé de 12 ans, ce qu’il n’aurait jamais envisagé suite à son accident qui l’a obligé à rester trois mois au lit.

En 2019, après onze ans de disette en Majeur, et plusieurs opérations importantes, au dos et au genou, Tiger Woods avait remporté son 5e Masters d’Augusta, soit son 15e tournoi du Grand Chelem, puis égalé le record du nombre de titres sur le PGA Tour (82) jusqu’alors propriété du seul Sam Snead.

Selon Tiger Woods, cette dernière blessure est la plus grave de toute sa carrière mais il assure qu’il fait tout son possible pour se rétablir au plus vite. Depuis qu’il a pu se lever du lit, « même les jours où je ne me sentais pas très bien, nous avons travaillé sur quelque chose », a-t-il dit.

Tiger Woods a déclaré qu’il lui serait toutefois incapable de marcher pendant toute une partie. Pour ce tournoi, il utilise une petite voiturette. « Ma jambe n’est pas encore tout à fait rétablie et cela va prendre du temps », a-t-il déclaré.