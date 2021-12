Tournoi des quatre nations de futsal : la Belgique s’incline lourdement contre la France pour son deuxième match

La Belgique s’est inclinée 7-3 contre la France pour son deuxième match du Tournoi des quatre nations de futsal samedi à Zeist aux Pays-Bas.

Après leur victoire 4-2 contre l’Allemagne jeudi, les Diables Rouges Futsal ont vécu un match difficile face aux Bleus. Mouhoudine (2e, 13e) et Bendali (20e) avaient donné fixé le score à 3-0 au repos. Bendali (21e), N’Gala (24e), Lutin (26e) et Saadaoui (32e) ont inscrit les buts français en seconde période tandis que la Belgique a sauvé l’honneur via Rahou (29e), Paulus (40e) et un but contre son camp de Belhaj (40e).