Eden Hazard, titulaire face à Cadiz: «maintenant ou jamais»

Depuis le 28 septembre, Eden Hazard n’a plus jamais été titularisé avec le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole est touché par plusieurs cas Covid. Six joueurs ont été testés positif au Coronavirus : Luka Modric, Marco Asensio, Rodrygo, Marcelo, Andriy Lunin et Gareth Bale. Parmi ces six joueurs, trois sont des concurrents directs d’Eden Hazard au sein de l’équipe madrilène. « Maintenant ou jamais » titrait le journal AS, ce samedi matin avant de dire que le Belge doive faire « de meilleures performances pour se remettre sous le feu des projecteurs. »

Marca, de son côté, estimait que « c’est le moment d’être décisif » pour Eden Hazard. Le Belge n’ayant joué que 12 bouts de matchs et offrant qu’une petite passe décisive lors du premier match de championnat. Sur l’aile gauche, Vinicius Junior semble être intouchable tant le Brésilien brille en cette première partie de saison. Eden Hazard devrait donc jouer sur l’aile droite.