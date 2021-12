Omicron: des voix s’élèvent en Allemagne pour réclamer des mesures supplémentaires

« Nous devons aussi longtemps que possible retarder la propagation » de ce variant « inquiétant » et « très contagieux », a souligné le Bavarois Klaus Holetschek dans un communiqué.

Les régions allemandes ont appelé samedi le gouvernement central à durcir les règles d’entrée sur le territoire pour freiner la propagation d’Omicron et à suspendre le trafic en provenance du Royaume-Uni, très affecté par ce variant du coronavirus.

Lors d’une réunion par vidéo-conférence, les ministres de la Santé des 16 Länder ont demandé une obligation de test PCR de moins de 48 heures pour les passagers à partir de 6 ans, contre 12 ans actuellement, en provenance de pays très touchés par cette nouvelle mutation du coronavirus. Les tests rapides antigéniques ne doivent plus être acceptés.

Le nouveau ministre de la Santé Karl Lauterbach a salué la démarche. « Plus nous parvenons à repousser le moment où Omicron nous aura sous contrôle, mieux ce sera », a-t-il déclaré à l’issue de la réunion à laquelle il a pris part.

Les ministres régionaux ont également demandé de placer « rapidement » le Royaume-Uni dans la catégorie des territoires très affectés par les variants, la plus élevée, et dans laquelle se trouvent actuellement l’Afrique du Sud et sept autres pays africains. Une telle décision signifierait de facto une interdiction des voyages en provenance du Royaume-Uni, sauf pour les ressortissants allemands.