Serie A: dans un match prolifique, l’AS Roma surprend l’Atalanta chez elle (4-1, vidéos)

Ce samedi après-midi, l’AS Roma s’est imposé sur le score fleuve de 4-1 à Bergame face à l’Atalanta. Les hommes de Mourinho mettent fin à une série de six victoires consécutives pour les Bergamasques. Au classement, l’Atalanta laisse l’Inter filer tandis que la Roma revient à cinq points de la quatrième place.

Le match entre l’Atalanta et l’AS Roma a commencé sur les chapeaux de roues. Après 53 secondes, Tammy Abraham lançait les hostilités en inscrivant son 5ème but en Serie A. Nicolò Zaniolo a doublé ensuite la mise à la 27ème minute avant que l’Atalanta ne réduise la marque en fin de première mi-temps sur phase arrêtée. En seconde période, les Bergamasques ont mis une importante pression et pensait avoir fait le plus en égalisant à la 68ème minute. Cependant, le but de José Luis Palomino a été finalement annulé pour une position de hors-jeu. Chris Smalling et Tammy Abraham ont finalement mis fin à tout espoir en inscrivant les 3ème et 4ème buts romains à la 72ème et 82 ème minute.