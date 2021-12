Variant omicron: l’OMS fait le point sur la situation dans le monde

Omicron devrait bientôt devenir le variant dominant dans ces pays.

L’OMS a précisé ne pas encore savoir clairement expliquer le taux de croissance rapide d’Omicron : une transmissibilité intrinsèque accrue, une plus grande capacité à échapper à l’immunité contre les vaccins ou aux infections antérieures, ou une combinaison de ces facteurs.

« Il existe encore des données limitées sur la gravité clinique d’Omicron », ajoute l’organisation. « Plus de données sont nécessaires pour comprendre le profil de gravité et comment cette gravité est affectée par la vaccination et l’immunité préexistante. »