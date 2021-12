Belgian Lions 3x3 : Team Antwerp file en demi-finale de la manche finale du World Tour

Le quatuor belge Team Antwerp s’est imposé samedi après-midi face aux Serbes d’Ub (19-16) en quart de finale de la manche finale du World Tour de 3x3 à Djeddah, en Arabie saoudite, décrochant au passage leur ticket pour la demi-finale.

Deuxième de la poule D avec une victoire et une défaite, Team Antwerp était opposé au premier du groupe B, les Serbes d’Ub, en quarts de finale de cette manche finale du World Tour de 3x3. Une rencontre compliquée à première vue mais le quatuor belge (Bryan De Valck, Rafael Bogaerts, Nick Celis et Thibaut Vervoort) a sorti une énorme prestation s’offrir le scalp de la deuxième meilleure équipe au monde. Pour y arriver, ils ont pu s’appuyer sur un excellent Nick Celis (11 points et 3 rebonds) qui a parfaitement répondu au collectif serbe. Au final, c’est une superbe victoire (19-16) pour Team Antwerp qui file en demi-finale du tournoi et qui affrontera les Serbes de Liman, vainqueurs des Suisses de Lausanne (21-10) en quarts de finale.