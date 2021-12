Coupe du monde de cyclocross : Tom Pidcock s’impose sur le fil à Rucphen

Le Britannique s’est imposé devant Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout

Tom Pidcock a remporté le cyclocross de Rucphen, 10e manche de la Coupe du monde de cyclocross, samedi aux Pays-Bas. Le Britannique s’est imposé devant Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout

Sur un parcours très rapide et son traditionnel ’carrousel’, la victoire s’est jouée dans le dernier tour où Eli Iserbyt a placé une accélération que seuls Michael Vanthourenhout et Tom Pidcock ont pu suivre. Pidcock et Iserbyt se débarrassaient ensuite de Vanthourenhout.