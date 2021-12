Le maire de Londres «immensément préoccupé» par Omicron, une procédure d’alerte déclenchée

Le maire Londres, Sadiq Khan, s’est dit samedi « immensément préoccupé » par la propagation du variant Omicron du coronavirus, désormais dominant dans la capitale britannique, et a déclenché une procédure d’alerte impliquant une réponse coordonnée des services publics.

« L’augmentation du nombre de cas du variant Omicron dans notre capitale est immensément préoccupante », a souligné l’élu travailliste dans un communiqué, annonçant avoir déclaré pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie un « incident majeur ». Cette procédure avait déjà été déclenchée entre le 8 janvier et le 26 février 2021 alors que les hôpitaux londoniens étaient pris d’assaut.

« Le variant Omicron est devenu dominant avec un nombre de cas augmentant rapidement et le nombre de patients dans nos hôpitaux est de nouveau à la hausse », a ajouté Sadiq Khan, appelant tous les Londoniens à se faire vacciner. Plus de huit infections sur dix étaient ainsi dues au variant Omicron les 15 et 16 décembre derniers, selon les chiffres publiés samedi par l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Selon la municipalité de Londres, la ville a enregistré 65.525 nouveaux cas de coronavirus au cours des sept derniers jours, dont 26.418 dans les 24 dernières heures. Vendredi, plus de 93.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés au total, battant un nouveau record pour le troisième jour consécutif.

De nombreux services publics comme les hôpitaux, les pompiers ou la police sont confrontés à des manques de personnel en raison des absences causées par le virus.

La procédure d’alerte permet aux autorités de prendre des mesures pour réduire les interruptions de service et de disposer de plus de temps pour administrer les doses de rappel, selon le bureau du maire.

Selon plusieurs médias britanniques, le gouvernement envisage d’interdire les rassemblements en intérieur après Noël pendant deux semaines pour tenter de briser la vague de contaminations.