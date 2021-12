Pro League: cinquième défaite de rang pour le Beerschot, battu par Ostende

Le premier match de la 20e journée du championnat de Belgique au programme samedi mettait deux équipes mal en point : le Beerschot et Ostende, qui s’est imposé 0-2. Thierry Ambrose (41e) et Makhtar Gueye (42e) ont donné la victoire aux Kustboys, qui se retrouvent 11e (23 points) alors que les Rats sont toujours derniers avec 9 points.

Suite au retour du trio Rafael Holzhauser, Tom Pietermaat et Jan Van den Bergh, Javier Torrente a sacrifié Mauricio Lemos, Lawrence Shankland, auquel il a préféré Musashi Suzuki, et Thibault De Smet. Chez les Kustboys, Zech Medley, Siebe Wylin et Kenny Rocha ont pris la place de Robbie D’Haese, relégué sur le banc, et des blessés Brecht Capon et Maxime D’Arpino. L’e Beerschot a tenté de dérouter son adversaire avec un départ canon mais il ne s’est pas montré très mordant. Par contre, il aurait été surpris si Mike Vanhamel n’avait pas bloqué Ambrose, qui avait intercepté une passe maladroite de Stipe Radic vers Mohamed Halaimia (17e). A partir de ce moment-là, les Rats sont rentrés dans le rang et se sont limités à barrer le chemin du but à Ambrose et Gueye.