Felice Mazzù après le succès de l’Union face au Cercle: «Une victoire amplement méritée»

« Je vais commencer par la conclusion. La victoire est méritée même si le dernier but est chanceux. Mais aux égards de toutes les occasions qu’on a eues, de l’intensité, de l’envie et par le fait qu’on a été mené 0-2 sur deux situations de phases arrêtées, je vais dire que la victoire est amplement méritée », a expliqué le coach bruxellois au micro de la RTBF.

Pour lui, cette victoire face aux Brugeois doit « servir d’exemple pour toute la saison ». « On a des bons moments, mais la manière dont on est revenu dans ce match aujourd’hui, c’est une manière qu’il faudra souligner pendant longtemps. On joue pour gagner tous les matches. 2-2 ou être battu, ça ne sert pas grand-chose. Mais on a pris tous les risques à la mi-temps et ça a payé. »