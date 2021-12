D1A: La Gantoise vient à bout de Saint-Trond et se hisse à la 5e place du classement

Laurent Depoitre (27e) et Tarik Tissoudali (64e) ont permis aux Buffalos de se hisser en 5e position avec 33 points, un de moins qu’Anderlecht (4e), qui se déplace dimanche (13h30) au Club Bruges (39 points, 2e). Les Canaris, qui ont aligné une cinquième défaite d’affilée, sont 14e (21 points).

A Gand, Hein Vanhaezebrouck a laissé Sven Kums et Vadis Odjidja sur le banc, il a relancé Elisha Owusu et a préféré Christopher Opéri à Nurio au latéral gauche. Suspendu Bernd Hollerbach a laissé sa place à Dennis Schmitt sur le banc mais il avait décidé d’accorder une pause à Jorge Teixeira et à Suzuki, il n’avait pas retenu Durkin, légèrement blessé et avait désigné Daichi Hayashi, Taichi Hara et Dimitri Lavalée pour les remplacer