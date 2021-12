Anderlecht: Benito Raman, un rôle décisif dans le Topper?

Aujourd’hui âgé de 27 ans, Raman a gagné en maturité depuis ce triste épisode qui lui pourrit encore la vie. Au gré de ses expériences successives qu’il a connues à Gand, au Beerschot, à Courtrai, au Standard, à Saint-Trond, au Fortuna Düsseldorf, à Schalke 04 et, depuis cette saison, à Anderlecht, il a élargi son bagage technique, tactique et physique tout en prenant conscience de la valeur d’exemplarité qu’il se doit d’avoir.

Qu’on aime ou que l’on déteste le personnage, Benito Raman ne laisse en tout cas personne indifférent en raison de son style de jeu très combatif mais aussi de son comportement en dehors des terrains. Et certainement pas à Bruges, où personne n’a oublié les chants déplacés et insultants que l’actuel joueur d’Anderlecht, qui évoluait alors avec le maillot gantois, avait proférés à l’encontre des grands rivaux flandriens. Ni le fait que c’est lui qui avait inscrit le but égalisateur lors du premier match entre les deux grands rivaux ancestraux (1-1 au final)…

Un rôle essentiel

S’il ne manie pas forcément – et tant mieux ! – la langue de bois en interview, l’attaquant de poche d’Anderlecht joue un rôle essentiel quand Vincent Kompany fait appel à ses services : celui de poil à gratter pour les défenses adverses, qui arrivent difficilement à se dépêtrer de son pressing constant, de ses courses dans les intervalles, de son sens du but aussi.

Depuis le début de la saison, Raman a pris part à 17 des 19 rencontres de championnat du Sporting, ayant manqué les deux autres (plus celle de Coupe à Seraing) pour cause de suspension consécutive au carton rouge stupide qu’il avait écopé en donnant un coup de tête à Faiz Selemani, lors du match contre Courtrai. Sur ces 17 matches, il n’en a débuté que 9, dont les 6 premiers de la saison, cumulant un temps de jeu de 809 minutes, soit à peine 47 minutes par match disputé.

Un joueur décisif

Impulsif et hyperactif, il a longtemps été l’Anderlechtois le plus décisif, statut qu’il a dû céder au duo composé de Joshua Zirkzee (8 buts, 5 assists) et, plus étonnant, de Sergio Gomez (5 buts, 8 assists). Pourtant, avec ses 9 actions décisives (5 buts marqués et 4 assists), il devance encore des garçons comme Lior Refaelov (8 b., 0 a.), Christian Kouame (4 b., 1 a.) ou Yari Verschaeren (2b., 3 a.) et a prouvé par moments son importance et son caractère décisif en zone de finition.

Est-ce à dire qu’il mériterait de jouer davantage ? Peut-être. En tout cas, il a le profil parfait pour poser des problèmes à la défense brugeoise mais aussi de sélection à son coach dans l’optique d’un « Topper » très attendu où les qualités physiques des 22 acteurs seront certainement mises en avant.

Le ‘souci’, pour l’entraîneur anderlechtois, c’est que sa division offensive carbure au super avec des profils différents qui se complètent de plus en plus harmonieusement. Et comme Anderlecht se trouve actuellement dans une dynamique positive avec ses 4 succès de rang (et même 5 si l’on ajoute celui acquis en Coupe de Belgique au Pairay), il n’y a sans doute pas lieu de bouleverser les automatismes actuels.