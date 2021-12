Samuel Bastien avant OHL-Standard: «De l’intensité sur la durée» Louvain, un souvenir amer dans la bouche des Rouches. Car ils avaient le match en mains, avant de se faire rejoindre sur le fil. L’affront se doit donc d’être lavé, mais pas que pour les points. La preuve auprès d’un Samuel Bastien franc et précis…

Photo News

Par Ludovic Baeten Publié le 19/12/2021 à 07:00 Temps de lecture: 3 min

Le sourire est de mise dans le chef du médian. Parce que la dernière rencontre a enfin généré de bonnes émotions. De quoi pousser un bel ouf de soulagement. « Les deux buts marqués en fin de rencontre ont tout changé. Au niveau comptable, mais aussi pour la confiance. La règle est simple en fait : tu gagnes, tu es mieux dans la tête et tu te libères ». Une équation basique, propre à tous les clubs du monde. « La défaite contre Charleroi avait laissé des traces, à tous les niveaux. Il fallait s’en remettre, et trouver les solutions. Celles qui pourraient remettre de l’ordre partout. Je ne suis pas du genre à chercher des excuses mais ce revers a tout de même un côté bizarre. Quand on voit notre début de partie, nous étions solides, avec des occasions et de l’intensité. Mais pour vaincre, il faut la faire perdurer le plus longtemps possible ».

Un souhait trop rarement concrétisé par les Standardmen depuis l’ouverture de la saison. « Les failles sont encore là, personne ne peut le nier. Mais nous essayons de les repousser au maximum. Quand le groupe est concentré, il peut faire mal à n’importe qui. Nous l’avons prouvé du côté de l’Antwerp et à d’autres occasions. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut évoluer, pour enfin lancer une dynamique ». Sans toutefois se mettre une pression inutile sur les épaules, car elle peut paralyser les organismes. « Au point où nous en étions, il était impensable de se fixer des ambitions claires. Ce que nous devons faire, c’est prendre match par match. Vivre l’instant présent, pour le concrétiser et engranger la confiance dont nous avons besoin. Comme je l’ai déjà dit, c’est en tirant tous ensemble sur la même corde que nous pourrons avancer ». Une nouvelle fois, Samuel parle avec efficacité. Il sait ce qu’il veut et ne s’en cache nullement. « Je donne toujours mon maximum, pour le bien de l’équipe. Sur et en dehors des terrains, parce que je suis comme cela. Et ce, peu importe la position que j’occupe sur le terrain ».