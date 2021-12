Edward Still avant Eupen-SC Charleroi: «Mieux gérer les moments clés»

Après leurs revers à l’Union et contre Anderlecht, les Carolos avaient chaque fois su gagner. Ce dimanche, à Eupen, il s’agira donc une fois encore de relancer la dynamique, avant la visite d’OHL pour finir l’année. D’ici là, il va donc falloir reposer les organismes et vider les têtes. Pas facile non plus, en un laps de temps aussi court, d’échafauder un plan de bataille trop complexe pour surprendre l’adversaire. À part Karim Zedadka, aucun joueur ne revient de l’infirmerie, où Jules Van Cleemput continue donc de prendre son mal en patience. Et comme la solution est venue rarement du banc depuis l’entame du championnat, les solutions de rechange ne sont pas nombreuses pour Edward Still. Heureusement, Eupen se trouve plus ou moins dans la même situation. À l’instar des Zèbres, les germanophones ont trébuché il y a deux jours à l’Antwerp, sur un score identique. Au moins, les protagonistes partiront sur un pied d’égalité.

Un match fermé ?

« Avec mon expérience passée d’entraîneur adjoint, je sais comment gérer le temps », poursuit Edward Still. « Les matches sont rapprochés. Mais on a le temps d’analyser le match passé et celui à venir. La question, c’est de savoir quelles informations il faut donner aux joueurs, car on ne peut pas se permettre un débriefing complet. En effet, il y a une charge physique à gérer, mais aussi une charge mentale. »

Eupen et Charleroi s’étaient affrontés il y a moins de deux mois, au Mambourg. Les Carolos s’étaient imposés nettement (3-0), mais la décision et les trois buts n’étaient tombés que dans le dernier quart d’heure.

« Quand Eupen était venu ici, cela avait été un match fermé, très sérieux des deux équipes. Notre adversaire avait respecté notre force collective et avait surtout veillé à fermer tous les espaces. On peut encore s’attendre à quelque chose de similaire. On devra être patient, mais aussi capable de gérer les moments clés du match en étant le plus concret possible dès qu’une opportunité se présentera. »