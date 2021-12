Australie: le crash d’un avion fait quatre morts

Le crash s’est produit peu après le décollage, selon les premiers rapports cités par les autorités, mais une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’accident.

Le crash d’un avion léger dans la mer au large de l’Australie a fait dimanche quatre morts, deux adultes et deux enfants, a annoncé la police australienne.

Les corps du pilote de 69 ans et des passagers, un adulte et deux enfants, non encore identifiés, ont été repêchés par les plongeurs de la police.

Un « accident tragique »

L’inspecteur de police Craig White a déploré un « accident tragique » à quelques jours de Noël. « C’est la dernière chose qu’une famille a besoin de vivre en cette période de l’année », a-t-il dit.

Les images de médias locaux montrent un avion de quatre places retourné flottant à la surface de la mer.

Le Bureau de sécurité du transport aérien a annoncé qu’il enverrait des enquêteurs supplémentaires depuis la capitale Canberra pour participer aux investigations.

Il faudra un certain temps pour récupérer l’épave de l’avion, ont indiqué les autorités.

Un peu plus tôt, la commissaire de la police du Queensland Katarina Carroll avait annoncé que les premières opérations sur place avaient rencontré des difficultés.