Gala du Sport: Wout van Aert pour un deuxième titre de rang, un duel Nafi Thiam-Nina Derwael chez les dames

Wout van Aert et Emma Meesseman pourraient être sacrés pour la deuxième année consécutive mais devront faire avec la concurrence de Bashir Abdi et Matthias Casse pour Van Aert et Nafi Thiam et Nina Derwael pour Meesseman.

Élu Sportif de l’Année en 2020, Van Aert a une nouvelle fois brillé cette année avec notamment une médaille d’argent lors de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo avant de se parer du même métal lors du contre-la-montre des Mondiaux à Bruges.Il a également été couronné du Vélo de Cristal et fut 3e du Vélo d’Or en cette fin d’année.