Le FC Bruges et Anderlecht en forme: voici les compositions d’équipes probables avant le Topper

La 20e journée de Jupiler Pro League est dominée par l’affiche entre le Club de Bruges et Anderlecht. Les deux grands du football belge ont retrouvé des couleurs en championnat comme en témoignent leurs séries respectives en cours de quatre victoires. Dimanche à partir de 13h30 le stade Jan Breydel accueille donc un vrai match au sommet entre les deux premiers dauphins de l’Union. Bruges possède 39 points et occupe le deuxième rang, Anderlecht est désormais quatrième avec 34 points. À quelques heures de cette rencontre, on fait le point sur les compositions probables des deux formations.

La compo probable de Bruges : Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Sobol, Rits, Balanta, Vanaken, Lang, Vormer, De Ketelaere.