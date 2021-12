Eden Hazard n’a plus été titulaire avec le Real Madrid depuis presque trois mois

Six joueurs ont en effet été testés au coronavirus, dont Marco Asensio, Rodrygo et Gareth Bale, soit trois joueurs qui peuvent être considérés comme des concurrents directs d’Eden. De quoi directement faire dire à quelques journaux espagnols que la chance du Diable allait enfin revenir, et surtout qu’il allait falloir la saisir. « As » a ainsi titré avec un « pour lui, c’est maintenant ou jamais », tout en rappelant qu’« il n’a joué que 424 minutes cette saison », entre blessures et joueurs qui lui passent devant dans la hiérarchie.

Il faut dire que cette chance d’entame de match, le Brainois l’attend depuis un bon moment. Sa dernière titularisation remonte à un très mauvais souvenir des supporters du Real, l’inattendue et compromettante défaite à domicile contre le Sheriff Tiraspol, champion de Moldavie, en Ligue des champions (1-2). C’était le 28 septembre, et Eden n’avait d’ailleurs disputé ce mardi-là que 66 minutes, moment de son remplacement par Luka Jovic. C’est son deuxième meilleur total de cette saison en club, ses passages en sélection ayant pu heureusement l’aider à augmenter le compteur des minutes jouées.

Presque trois mois après cette funeste soirée européenne, Eden Hazard devrait donc retrouver la joie de débuter une partie avec les Merengue. Une joie que le Belge a voulu partager avec ses fans via une story Instagram où on le voit à l’entraînement délivrer une talonnade pour Karim Benzema, qui termine la phase. Une action que les deux tenteront probablement de reproduire sur le terrain ce soir pour ce que certains estiment devoir être l’un des derniers matches d’Hazard avec le Real. Un départ en janvier qui semble pour beaucoup inéluctable vu sa situation sportive, avec sept parties sans entrer au jeu cette saison. Carlo Ancelotti a toutefois calmé le jeu, en affirmant qu’Eden ne quitterait pas le Real en janvier. Le mentor italien a aussi précisé qu’Hazard serait titulaire contre Cadix non pas à cause des absences, mais parce qu’il s’est bien entraîné. « Il mérite de jouer et je pense qu’il fera un bon match dimanche », a-t-il ajouté. C’est tout ce que les supporters du Real, ceux des Diables rouges et Eden Hazard lui-même attendent, pour enfin relancer une machine trop souvent bridée ces derniers mois.