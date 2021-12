Où faire ses courses de Noël ce dimanche à Bruxelles et aux alentours?

Le week-end juste avant Noël, ce 19 décembre, plusieurs magasins et centres commerciaux décident d’ouvrir exceptionnellement. En voici une liste non exhaustive.

Le centre commercial de City 2 ouvre également ses portes de 11 heures à 18 heures. Les détenteurs et membres de l’application Smily By City 2 pourront bénéficier de 4 heures de parking gratuit.

Le Woluwe Shopping Center sera ouvert de 11 heures à 18 heures ce dimanche 19 décembre. Certains magasins du centre commercial étendent leurs horaires jusqu’à 19 heures, comme le C&A, l’INNO, Les Secrets du Chef, Bexley, L’Occitane en Provence, Neuhaus, Marcolini, Yves Rocher et Oil&Vinegar.

Le Docks à Bruxelles est ouvert aujourd’hui de 10 à 18 heures. Le centre compte plus de 100 magasins, dont Snipes, Superdry, MediaMarkt, Action et Samsung.

La Galerie Toison d’Or située à l’Avenue Louise est ouverte de 10 à 19 heures.

Les commerçants de Stockel Square ouvrent également exceptionnellement de 11 à 18 heures.

L’Esplanade de Louvain-la-Neuve ouvre également ses magasins ce dimanche, de 11 heures à 19 heures. A noter que le 24 décembre, le centre sera ouvert jusque 18 heures également.

Le shopping de Nivelles est ouvert les dimanches 19 et 26 décembre de 10 à 18 heures. Il est possible de bénéficier d’un petit-déjeuner gratuit et de 10 % de réduction grâce aux gift cards.