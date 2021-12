Le Beerschot exige un score de forfait après le report de la rencontre: «Le Standard est peut-être en colère, mais…»

Le Beerschot a souligné dans un communiqué avoir été averti à 18h30 que le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer avait ordonné l’interdiction de jouer cette rencontre prévue à 21h00. Le club anversois s’en réfère à un point de règlement de l’Union belge (l’article B7.37) qui stipule que si une rencontre est empêchée par une autorité moins de trois heures avant le coup d’envoi, le score de forfait doit être appliqué au club hôte (article B7.35, Art. P). Le Beerschot en déduit que c’est bien une autorité qui a ordonné le report du match au Standard mercredi.

Javier Torrente, le coach du Beerschot, espère en effet que les trois points seront attribués au club anversois. « J’ai lu le règlement entre-temps. Je reconnais que j’ai été surpris qu’une équipe puisse être sanctionnée parce que les autorités locales ont pris une décision, même si je comprends pourquoi c’est dans le règlement », a-t-il expliqué dans les colonnes de la « Gazet van Antwerpen ». « Le règlement est sacré, non ? Si un penalty n’est pas sifflé, on crie au meurtre. C’est la même chose. Le Standard est peut-être en colère sur nous. Mais je ne le cache pas, ce seraient des points en or pour nous. »