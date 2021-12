FC Bruges – Anderlecht: les Mauves, menés au score, ne parviennent pas à redresser la tête (direct, 1-0)

Le Sporting d’Anderlecht peut-il viser la passe de cinq en championnat ? Après les victoires contre le Sporting de Charleroi (1-3), Zulte Waregem (3-2), Seraing (0-5) et Saint-Trond (2-0), les Mauves font face, ce dimanche, à un tout autre défi. En déplacement au Club de Bruges, les joueurs de Vincent Kompany tenteront de prolonger leur belle série. Au classement, en tout cas, ils ont effectué une belle remontée ces dernières semaines puisqu’ils se sont bien relancés dans la course aux Playoffs 1. Avec 34 unités, ils n’ont que cinq points de retard sur le Club.

Anderlecht avait bien entamé son Topper. Durant les premières minutes, les Mauves avaient la possession du ballon et s’octroyaient même quelques tentatives, notamment par l’intermédiaire de Verschaeren. Expérimentés, les Brugeois ont laissé passer ce temps faible et ont directement frappé sur leur première occasion. À la 9e minute de jeu, Lang servait idéalement De Ketelaere, qui trompa Van Crombrugge d’un geste subtil. Aux commandes, les Blauw en Zwart ne relâchaient pas l’étreinte et mettaient encore davantage de pression aux alentours de la cage anderlechtoise (Vanaken, Lang, De Ketelaere). Sans toutefois réussir à doubler la mise en première période puisque le gardien mauve faisait bien son boulot. Les hommes de Vincent Kompany, eux, ne parvenant pas à redresser la tête.