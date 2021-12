Manifestation anti-mesures sanitaires à Bruxelles: plusieurs centaines de personnes présentes

La troisième manifestation contre l’obligation vaccinale et le Covid Safe Ticket (CST) est en cours dans les rues de Bruxelles. À l’instar des actes I et II du 21 novembre et 5 décembre, le rassemblement était fixé à 13 heures à la gare du Nord et la marche se terminera dans le parc du Cinquantenaire.

Les manifestations précédentes avaient été marquées par des émeutes et des affrontements avec la police. Les organisateurs, le collectif Belgium United for Freedom, espèrent que cela ne se produira pas aujourd’hui. Cette fois, ils ont déployé un important dispositif de sécurité et de nombreux stewards pour veiller au bon déroulement de la manifestation. En tout cas, la police ne prend aucun risque et a contrôlé de nombreuses personnes quittant la gare de Bruxelles-Nord en possession d’objets interdits et dangereux.

