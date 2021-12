Le plus petit livre du monde vaut 3.500 euros

La salle de vente bruxelloise Arenberg Auctions est spécialisée dans les livres anciens, les manuscrits et les cartes. Un des lots phares de la dernière vente de l’année était cependant ce plus petit livre du monde, qui n’a été imprimé qu’en 1952 par le Gutenberg Museum. Le minuscule recueil, bordé de cuir, contient le Notre Père en sept langues. Le texte imprimé est si petit qu’il est illisible à l’œil nu et sa lecture nécessite donc une loupe. Il a été vendu avec ses plaques d’impression métalliques, plus grandes que le livre lui-même. Il mesure 5 mm. Il était estimé 1.000 à 1.500 euros. Il est parti à 3.500.

« Ce livre minuscule est le résultat d’un extraordinaire tour de force typographique du Musée Gutenberg en Allemagne. Le plus petit livre du monde est le couronnement de toute collection de livres minuscules. Nous sommes donc très heureux qu’il ait été estimé à sa juste valeur », se réjouit Henri Godts, expert chez Arenberg Auctions.