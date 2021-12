Cyclo-cross: quatrième succès consécutif à Namur pour la Néerlandaise Lucinda Brand

La championne du monde et sa compatriote Denise Betsema ont tout de suite pris les commandes des opérations en tête de peloton. Brand s’est ensuite isolée dans des passages en dévers très techniques et très glissants, Betsema, qui s’était montrée très active la veille à Rucphen, ne s’est jamais avouée vaincue, gardant un contact à quelques mètres de sa compatriote. La troisième place était tenue par une autre Néerlandaise, Puck Pieterse alors que la lutte pour le quatrième rang battait son plein à l’arrière entre, notamment, Annemarie Worst, Fem van Empel, Hélène Clauzel, Inge van der Heijden et Ceylin Alvarado

Brand possédait 20 secondes d’avance à l’entrée du dernier tour. Denise Betsema, qui était, un temps, revenue à 11 secondes, n’a finalement pas pu empêcher la championne du monde de signer un quatre succès consécutif sur le circuit très boueux par endroits et très physique de la Citadelle. Brand, également championne d’Europe en titre, a signé dimanche à Namur son 10e succès de la saison.