Hendrik Van Crombrugge satisfait après le partage d’Anderlecht: «Mentalement, on sort gagnant de ce Topper»

Anderlecht est passé par toutes les émotions ce dimanche. Dominés pendant une grande partie de la rencontre, les Mauves ont d’abord renversé les Blauw en Zwart avant de se faire rejoindre dans les derniers instants du Topper. Ce partage, le RSCA va s’en contenter volontiers. Et ce, même si Hendrik Van Crombrugge, coupable d’avoir provoqué le corner qui a amené l’égalisation brugeoise, en espérait davantage. « Il y a énormément de regrets, nous avons beaucoup de frustrations », expliquait le principal intéressé au micro d’Eleven Sports, conscient de son erreur. « Finalement, on est sur la bonne voie. On a trouvé le ciment qui rend notre organisation solide sur le terrain. On aurait pu gagner ce match, mais on ne le perd pas. C’est déjà ça. Mentalement, on sort gagnant de cette rencontre. »

Clinton Mata, le latéral du Club, était finalement content avec ce point du partage. « On doit s’en contenter. En première période, on a asphyxié Anderlecht, on a même eu les occasions pour tuer le match. Mais on s’est ensuite fait surprendre, puis on a tout donné pour revenir au score. On va dire que ce résultat est logique », admettait-il.